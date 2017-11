Poltrona Frau produce le sedute del faraonico Apple Park di Cupertino e presenta la prototipazione virtuale

Poltrona Frau ha prodotto le poltrone del Steve Jobs Theatre, inserito all’interno dell’Apple Park di Cupertino, California, che dovrebbe aprire le porte ai visitatori nei prossimi giorni. Apple non sembra aver badato a spese perché, in base a quanto riportato da Business Insider, il Park sarebbe costato 5 miliardi di dollari, mentre ogni poltrona costerebbe 14.000 dollari, secondo un ingegnere che ha lavorato al progetto. Le poltrone in pelle potrebbero essere state prodotte su misura e personalizzate per Apple così come è accaduto per altri prodotti del Park. Fino adesso lo Steve Jobs Theatre (1.000 posti) è stato visto solo dai dipendenti Apple e nei filmati diffusi per la presentazione del nuovo iPhone. Un bel colpo per l’azienda con quartiere generale a Tolentino (Macerata) e controllata dall’americana Haworth che ha anche presentato il nuovo progetto di prototipazione virtuale nella sede monzese di Assolombarda-Confindustria Milano Monza e Brianza. Grazie a questa innovazione, l’azienda riesce ad abbattere i tempi del “time to market”, ossia il tempo che intercorre tra l’ideazione del prodotto e la sua effettiva commercializzazione. (mv)