India, 10 nuovi impianti di depurazione sul Gange in 3 anni, uno pure a Kanpur

L’India si appresta a costruire dieci nuovi impianti di depurazione sul Gange. I vertici della Missione nazionale per la pulizia del Gange (National Mission for Clean Gange), agenzia governativa per l’esecuzione del programma “Nanami Gange”, hanno infatti annunciato che il governo indiano avrebbe velocizzato le pratiche per la realizzazione degli impianti. Secondo le stime, le nuove strutture garantirebbero la depurazione delle acque delle dieci grandi città a ridosso delle quali verranno costruiti. Tra queste vi è Kanpur, importante distretto conciario del Paese, che affianca tra le altre Haridwar, Varanasi, Patna e Kolkata. Secondo i funzionari governativi, gli impianti saranno realizzati in tre anni e garantirebbero un importante passo in avanti verso la depurazione del fiume sacro, nel quale si stima che ogni giorno vengano riversate circa 3.000 milioni di litri di acqua fognaria. (art)