India, a Jalandhar piove sul bagnato: 10 giorni di chiusura obbligata per le fasi di riviera

Un altro colpo per il distretto conciario di Jalandhar, che già lavora da due anni a regime dimezzato perché l’impianto di trattamento delle acque è sottodimensionato rispetto alle esigenze del sito. Come riporta la stampa locale, dal 13 ottobre le concerie ancora attive devono osservare 10 giorni di chiusura obbligatoria delle fasi di riviera. La chiusura è stata imposta dall’Alta Corte del Punjab per permettere alcuni lavori di manutenzione all’impianto di smaltimento stesso. L’imprenditoria locale, che pure riceve l’ordine in una fase produttiva sulla carta vivace, non avrebbe accolto con ostilità il diktat tribunalizio, bensì con rassegnazione. “Viviamo in uno stato di crisi che dura da anni – dice un conciatore a The Tribune of India –: abbiamo perso tutti i nostri clienti internazionali e ormai esportiamo solo in Bangladesh e Pakistan”. Non sarà la chiusura di 10 giorni, allora, a rovinare il business.