India, ritardano ad installare impianti di trattamento dei reflui: 8 concerie chiuse. “Ci serviva solo più tempo”

IL 2017 PER IL LUSSO È POSITIVO. IL FUTURO PROSSIMO PROMETTE DI CONTINUARE A ESSERLO. GIOVANI, CINA, PRODUZIONE: LE CONDIZIONI DI MERCATO SONO CAMBIATE E VI SPIEGHIAMO COME. PER NON BLOCCARE LA RIPRESA, PERÒ, LA FILIERA HA BISOGNO CHE CHI GOVERNA NON FACCIA L’INCENDIARIO