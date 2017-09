Ballin progetta il futuro: nuovo monomarca a Milano, investimenti nel wholesale e terza generazione

Ballin punta forte sul canale wholesale. Lo storico calzaturificio veneto, fondato nel 1945 da Guido Ballin sulla Riviera del Brenta e oggi affidato alla figlia Gabriella, ha infatti iniziato un processo di rinnovamento della strategia distributiva che proseguirà nel 2018. L’anno in corso è stato ricco di novità, con l’ingresso in azienda della terza generazione della famiglia, la recentissima apertura di un importante showroom in via Spiga a Milano, dove Ballin è già presente in via Santo Spirito, e la decisione di investire su grande distribuzione ed e-commerce. La nuova strategia ha l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze di un mercato globale in cui la partita si gioca con i grandi brand. I punti vendita resteranno quindi importanti e consentiranno all’azienda di mettere in mostra le nuove collezioni, come avvenuto per quella della primavera estate 2018 che ha esordito con l’inaugurazione del nuovo flagship milanese, ma allo stesso tempo è importante recuperare terreno dopo i cali di consumi registrati nell’Est Europa e in Asia, un processo già avviato e che vede le linee di borse ricoprire un ruolo da protagonista. La nuova strategia non snaturerà infatti la natura iconica di Ballin, arrivato ormai a toccare i 60 milioni di fatturato, e apprezzata in tutto il mondo: l’export raggiunge infatti il 90%. (art)