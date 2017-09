Lineapelle93, quasi 1.300 espositori da 48 Paesi. Da martedì, a Milano, la fiera che raccoglie il meglio dell’offerta mondiale

Manca poco, pochissimo. Ancora qualche giorno e Lineapelle, la fiera internazionale della pelle, dei materiali e degli accessori (Fieramilano Rho,4-6 ottobre), andrà in scena. La 93esima edizione della manifestazione, dedicata alla collezione invernale 18/19, si presenta al via sotto il segno di un numero di espositori in aumento: il totale rasenta le 1.300 unità (1284, per la precisione), vale a dire il +3,5% rispetto a quella di un anno fa. Una platea in espansione, che richiede maggiore spazio espositivo (oltre 47.500 metri quadri, +3,5% in confronto a settembre 2016) e che vede irrobustirsi la quota italiana (+5%) all’interno di una platea di espositori internazionali (anch’essi in crescita) proveniente da 48 Paesi: erano 44 un anno fa. Concerie, produttori di tessuti, materiali sintetici, di accessori e di componenti. il meglio dell’offerta mondiale del settore, per tre giorni, è a Milano.