Una pelle di qualità in un mondo obbligato a stupire: le tendenze stilistiche di Lineapelle93

Winter is coming, leather is here: la pelle della stagione invernale 2018/2019 si presenta come l’incontro di stili classici e basici che generano narrazioni senza tempo. Lineapelle93 è alle porte: mercoledì 4 la fiera internazionale di riferimento dell’area pelle e dei materiali apre i battenti a Fieramilano Rho, dove è in programma fino a venerdì 6. L’evento è l’occasione principale, per le concerie italiane ed estere, per proporre alle griffe le novità stilistiche: “In un mondo di contrasti – spiega il Comitato Moda Lineapelle, che ha realizzato MAPS, la carta delle tendenze -, dove provocazione sembra essere diventata la parola d’ordine, la vera rivoluzione sembra nascondersi nella normalità. A partire dai materiali basici e di qualità e dalle superfici tradizionali, che sembrano sostenere lo stile pulito che ritorna a far capolino sulle passerelle, nasceranno evoluzioni coraggiose, eccentriche ed opulente”. Presso le tre Aree Trend di Lineapelle (ingresso Padiglione 13, Corsia U del Padiglione 9 e Corsia T del Padiglione 22) sarà possibile avere un’anteprima delle nuove tendenze con oltre 2.000 campioni dei materiali più innovativi. Le Presentazioni Moda (Fashion Video Area, Corsia Z del Padiglione 15) sono in programma il 4 e il 5 ottobre in un duplice appuntamento: alle 14.30 in italiano e alle 16.00 in inglese. A disposizione del visitatore c’è anche il Trend Book, strumento di lavoro creativo.