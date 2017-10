Pollini corre con Mazda, Giuseppe Zanotti s’espande con il retail: San Mauro Pascoli è in fermento

Distretto di San Mauro Pascoli in fermento. Tra le novità del distretto spicca l’inedita liaison creativa tra Pollini e Mazda nella realizzazione del city crossover Mazda CX-3 limited edition. Il modello prodotto del gruppo giapponese in 110 esemplari include portadocumenti in pelle e una vip card griffata Pollini (foto a destra), con speciali vantaggi sui prodotti del brand del gruppo Aeffe. E se Pollini va in auto, Giuseppe Zanotti (foto a sinistra, in compagnia di Jennifer Lopez; immagine di Rainer Hosch tratta da popsugar.com) corre soprattutto nel mercato asiatico. Il marchio prevede di chiudere il 2017 con un +2,9% del fatturato, arrivato a quota 177 milioni di euro. Di recente il brand ha aperto a Wuhan (Cina), Singapore, Tokyo e Pusan (Corea del Sud, dove ha complessivamente 8 punti vendita). “A inizio anno sarà la volta di un paio di aperture, sia del terzo store a Macao sia di un nuovo spazio a Changchun”, ha detto Zanotti a MFF. Opening sono previsti anche in Italia, dove a Roma il marchio ha inaugurato due corner all’interno del nuovo department store Rinascente, uno dedicato alla moda Donna, il secondo all’Uomo. (ff)