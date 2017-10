Lineapelle 93 e IED Torino: 14 giovani designer espongono le loro borse ispirate ai giochi da tavolo

Non c’è il 2 senza il 3. Lineapelle93 e IED Torino rinnova per la terza volta la loro collaborazione formativo/creativa e portano a Fieramilnao Rho una collezione di accessori in pelle sviluppati dagli studenti del corso triennale di Design del Gioiello e degli Accessori. 14 i giovani designer che hanno realizzando 23 prototipi di borsa, dopo aver sviluppato un progetto di ricerca cromatica, materica e concettuale, dal bozzetto al prodotto finito. Tema: il gioco da tavolo. Grazie alla partnership con Lineapelle93, gli studenti hanno avuto a disposizione le pelli da utilizzare, simulando così la richiesta di un’azienda committente. “La creatività e il talento artistico degli studenti dev’essere sempre finalizzato a una realizzazione finale – spiega la professoressa Laura Manassero, referente IED Torino del progetto – devono produrre qualcosa all’interno di un progetto mirato. Questo è il nostro modo di dar loro una formazione che sia più realistica possibile, più vicina al mondo delle aziende”. I progetti saranno esposti durante Lineapelle93 al Padiglione 9 (stand A12) e votati da una giuria di esperti.