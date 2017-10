Kering investe 15 milioni nelle pelli esotiche: inaugurato il nuovo stabilimento di Tannerie de Périers

Le aspettative sono alte: capacità produttiva attestata tra le 90.000 e le 100.000 pelli piccole e 40.000 grandi all’anno; personale, già salito a 90 effettivi (erano 45), da portare a 160 unità; giro d’affari da raddoppiare in qualche anno. Giovedì 12 ottobre il gruppo Kering ha ufficialmente inaugurato il nuovo stabilimento di Tannerie de Périers, conceria specializzata nelle pelli di rettile (coccodrillo in particolare). Il gruppo della famiglia Pinault ha investito per lo stabilimento, presentato dalla stampa francese come “ultramoderno e all’avanguardia in fatto di sostenibilità”, 15 milioni di euro, ricevendo il sostegno delle amministrazioni locali del dipartimento della Manica.