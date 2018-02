Comprensorio in lutto: scompare Antonello Sani, titolare e fondatore di Thema System

Si è spento ieri mattina nella sua casa di Capanne (Montopoli in Val d’Arno), vinto da una lunga malattia, Antonello Sani, titolare di una delle realtà più note del settore macchinari per conceria: Thema System. Sani, 53 anni, aveva fondato Thema System nel 1987 insieme al socio Marco Fogli, con il quale la gestiva tuttora, affiancato anche dal figlio Filippo, entrato nel 2015 nel board dirigenziale dell’azienda in veste di quality manager. Imprenditore volitivo e noto per la cordialità e la disponibilità, oltre al figlio, lascia la moglie Maria Vanni. Poco più di un anno fa Thema System aveva celebrato i 30 anni di attività. “La nostra è la tipica realtà italiana – disse Sani in quell’occasione -: siamo partiti da zero e oggi siamo leader nella produzione di impianti per l’essiccazione e la movimentazione delle pelli”. (la foto è tratta da un video di Maurizio Zini Channel)La redazione de La Conceria si unisce al lutto della famiglia, dei colleghi e degli amici.