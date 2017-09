Ponte a Egola, mobilità per 11 dipendenti della conceria Pistolesi. Lavoratori in stato di agitazione

A un passo dal dimezzamento il personale della conceria Pistolesi di Ponte a Egola (San Miniato). Undici dei venticinque dipendenti sono in mobilità da mercoledì 27 settembre e rischiano il licenziamento. L’azienda, specializzata nella lavorazione di pellicce e scamosciati, ha aperto la proceduta di mobilità lo scorso 11 settembre non riuscendo a sostenere il periodo di crisi che vede diminuire notevolmente le commesse. Già in passato la conceria ha vissuto momenti difficili, ricorrendo all’utilizzo di ammortizzatori sociali, ma senza mai arrivare a misure tanto drastiche. Tutti i dipendenti della Pistolesi hanno dato la loro disponibilità ad accettare il contratto di solidarietà, ma per i titolari dell’azienda l’unica via sembra essere quella dei licenziamenti. La proposta è stata portata per ben due volte al tavolo sindacale, ma senza buon esito. I lavoratori hanno quindi dichiarato all’unanimità lo stato di agitazione e si apprestano (forse dalla prossima settimana) a iniziare manifestazioni e astensioni dal lavoro. A rischiare il posto sarebbero esclusivamente operai senza particolari specializzazioni.