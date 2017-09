Materia prima, in Turchia torna l’afta epizootica: disposto un programma straordinario di vaccinazioni

La tregua è durata due anni. L’afta epizootica è tornata a colpire il patrimonio bovino della Turchia. L’infezione (nota come FMD, Foot-and-Mouth-Disease) è ricomparsa nella zona di Zonguldak, cittadina sulle sponde del Mar Nero. Stando a quanto riporta leatherbiz.com, le autorità turche hanno predisposto una sorta di quarantena per i 200.000 bovini allevati nella zona (che, quindi, non potranno essere trasportati fuori dalla regione). Il ministero dell’Agricoltura ha predisposto un programma di vaccinazione per il bestiame.