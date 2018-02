Lineapelle94, l’obiettivo è crescere in quantità e qualità: “Nuovi contatti da coltivare nel tempo”

Confermare il portafogli clienti e arricchirlo con nuovi contatti. Proporre pellami leggeri, traforati, colorati, per affermarsi nella stagione estiva. Stabilire relazioni da accrescere nel tempo. Lineapelle94, il principale salone internazionale della pelle e dei materiali, ha aperto i battenti a Fieramilano Rho, dove è in programma fino a giovedì 22 febbraio. “Lineapelle è un appuntamento cui non si può mancare – commenta Raffaele Ravallese della conceria Pronto Pelli –. Veniamo dalla positiva partecipazione a Lineapelle London, ci auguriamo di continuare ad acquisire clienti”. “Sarebbe bello tornare a vedere in fiera, oltre ai grandi marchi, quel tessuto di piccole e medie imprese, a volte artigiane, della moda italiana – aggiungono dalla conceria Carli –. Purtroppo in molti hanno chiuso, altri sono convertiti al terzismo, ma contiamo sempre possano tornare”. Stilisti, produttori, consulenti, affollano dalle 9 di stamani (e fino alle 18) i corridoi del quartiere fieristico. Aloise Karindi, studentessa francese di moda, cerca pelle lucida per calzature e abbigliamento, intrecciata per gli accessori. È particolarmente contenta di essere alla sua prima edizione di Lineapelle: “È grande, ci sono tante persone, tanti giovani, tanti concorrenti” commenta sorridendo alla fine la giovane, evidenziando però anche che “questo significa che sono al posto giusto”. Aloise potrebbe essere uno di quei nuovi contatti che gli espositori sperano di mettere in agenda, magari in vista di un futuro roseo da designer di moda. “L’obiettivo è consolidare i rapporti con i nostri clienti affezionati e intessere nuovi rapporti – spiega Nada Molon, responsabile amministrativa della conceria David System -. Il primo passo per farlo è esserci, e noi ci siamo, con proposte particolari per l’estate 2019 anche se non mancano i prodotti classici, sempre i più apprezzati”. (art/rp)