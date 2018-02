Lineapelle94, primo giorno “dinamico”: gli espositori oggi attendono “visite calde”

“È stato un buon primo giorno” osserva Nada Molon, responsabile amministrativa della conceria David System. Lineapelle94, il principale salone internazionale della pelle, dei materiali e degli accessori, ha visto ieri confrontarsi per il primo dei tre giorni di salone (20-22 febbraio) espositori e buyer della filiera della moda. Alle positive impressioni di Molon fanno eco le voci provenienti dallo stand della conceria Kara. Sintonia anche in relazione ai clienti: “Quelli storici, che ci aspettavamo venissero, sono effettivamente venuti. A loro però se ne sono aggiunti anche di nuovi” sottolinea Molon, e lo stesso è stato registrato dall’espositore lombardo. “Est Europa e Sud America”, questa la provenienza dei nuovi visitatori, a dimostrazione di una ripresa di mercati finora un po’ assopiti. “È stato un primo giorno dinamico, di consolidamento – aggiunge Alfonso Giannattasio di Effegi –, mentre da oggi ci aspettiamo il giorno più caldo, come al solito accade nel secondo giorno di fiera”. È presto per fare bilanci, of course, ma Giuseppe De Maio, DMD di Solofra, dai flussi di visitatori del giorno inaugurale ha notato “un po’ meno francesi e un po’ più spagnoli, mentre gli orientali – conclude – li aspettiamo per oggi”.