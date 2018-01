JBS vende Five River Cattle: il colosso da 1 milione di bovini valutato 200 milioni di dollari

La divisione statunitense della multinazionale JBS ha formalizzato la cessione di Five River Cattle Feedings al fondo Pinacle Asset Management per 200 milioni di dollari. È uno dei tasselli del programma di disinvestimenti che la conglomerata brasiliana ha annunciato prima dell’estate per far fronte al quadro di instabilità finanziaria seguito all’esplosione del caso Lava Jato. Five River Cattle gestisce 11 allevamenti in 6 stati USA, per un patrimonio di oltre 900.000 capi (inclusi nel deal) e 600 addetti. Nell’accordo con Pinacle Asset Management è previsto che Five River Cattle continui a fornire gli stabilimenti JBS. Intanto Reuters riporta che i fratelli Wesley e Joesley Batista sarebbero pronti a riconoscersi responsabili di insider trading (accusa per la quale sono sottoposti da mesi a misura cautelare) per salvare l’accordo di clemenza in corso di ridiscussione con la Giustizia brasiliana. I legali della famiglia Batista negano, però, la circostanza alla stessa agenzia.