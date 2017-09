Montella dice addio al preparatore atletico vegano. Il Milan torna a vincere in Europa…

Chissà che non ci sia anche l’apporto di una sana bistecca nella forza che il Milan ha messo in campo per vincere, con un gol all’ultimo respiro di Cutrone, la sfida di Europa League contro la squadra croata del Rijeka. Già, perché per smuovere le acque dopo un avvio di campionato un po’ troppo incerto (due sconfitte nelle prime sei di campionato), il tecnico del Diavolo, Vincenzo Montella, in prima istanza ha esonerato il suo preparatore atletico, sostenitore della dieta vegana. Emanuele Marra, collaboratore di lungo corso del vecchio Aeroplanino e al suo fianco da poco più di un anno anche a Milanello, è noto per proporre l’alimentazione vegetariana e lo yoga ai calciatori. Secondo il racconto della stampa sportiva, le proposte di Marra non sono mai state molto apprezzate nell’ambiente rossonero: ci sarebbero state frizioni con il nutrizionista del club, mentre Montella avrebbe chiesto di attenuare i dettami introducendo tacchino e pesce. Sotto pressione, l’allenatore twitta: “Ho pensato a lungo a come alzare l’asticella: partiamo dalla preparazione atletica”. In attesa del successore di Marra, i giocatori del Diavolo si godano la carne ai ferri. (foto da acmilan.it)