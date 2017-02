D.A.T.E. a Milano: le sneaker fiorentine sbarcano a Brera con nuovo store. Opening durante le sfilate donna

La calzatura sportiva made in Florence arriva a Milano durante la settimana della moda. È in programma il 25 febbraio, infatti, l’inaugurazione del primo flagship store milanese di D.A.T.E., brand fiorentino di sneaker, che sbarca a Brera in via Ponte Vetero. La nuova boutique ospiterà le collezioni uomo, donna e bambino del marchio in uno spazio di 40 metri quadrati. “L’apertura del primo flagship store è un passo fondamentale per celebrare i nostri dieci anni – dichiara il designer Emiliano Paci- . Abbiamo investito molto in questo progetto perché riteniamo sia giunto il momento di fornire ai nostri clienti una shopping experience in grado di comunicare in modo completo tutti i valori del brand. L’obiettivo sarà dunque coinvolgerli in uno spazio esclusivo dove potranno apprezzare in modo nuovo le collezioni e rendere unici i loro acquisti con personalizzazioni dedicate”. Oltre all’esposizione di scarpe, infatti, il negozio sarà la location per eventi legati alla musica, all’arte e al graphic design. Da un punto di vista strategico invece, l’opening milanese di D.A.T.E. si inserisce in un’ottica di espansione retail del brand, nei prossimi due anni, anche a livello internazionale. La volontà sarebbe quella di raggiungere le principali città della moda: Parigi, Dubai, Tokyo e Seoul. (mvg)