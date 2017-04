Le fiere italiane a caccia di nuovi mercati: il Sudafrica per Expo Riva Schuh, l’Australia per Pitti, la Corea per White

A Riva del Garda è in calendario dal 10 al 13 giugno l’edizione numero 88 di Expo Riva Schuh (nella foto), con oltre 1.400 espositori e 13.000 visitatori previsti. Per veicolare la manifestazione, gli organizzatori hanno varato il progetto “Expo Riva Schuh Around The World”, allo scopo di presentare la manifestazione attraverso incontri ad hoc organizzati nei mercati più promettenti e strategici di tutto il mondo. In questo mese, prima tappa in Sudafrica. A Firenze dal 13 al 16 giugno è in programma Pitti Uomo 92 che ha invitato i nomi più promettenti della scena fashion australiana nell’ambito del progetto speciale Guest Nation. L’Australia era stata meta di una recente missione Assocalzaturifici-Aimpes. Nel frattempo gli organizzatori del salone fiorentino si godono i brillanti risultati di E-Pitti, il progetto di fiere on line lanciato nel giugno 2011. I visitatori sono aumentati per Pitti Immagine Filati dell’11,4%, per bimbo dell’8,2% e per l’uomo del 3,5%. Il White, il salone contemporary del menswear e delle anticipazioni femminili con 500 espositori e oltre 22.000 visitatori, in programma dal 17 al 19 giugno a Milano, ha siglato un accordo con la Seoul Fashion Week e ospiterà in Tortona 27 circa 20 marchi coreani. Inoltre, in concomitanza con la Settimana della Moda di settembre 2017, che vede il coordinamento tra le fiere del settore moda, il White ha deciso di aggiunge una giornata in più rispetto al solito e si svolgerà da venerdì 22 a lunedì 25 settembre. (mv)