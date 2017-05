“Il tacco a forma di colonna l’ho già fatto io nel 2014!”: Stefano Gabbana su Instagram accusa Chanel

Due foto, due calzature da donna, due date differenti di presentazione in passerella e lo stesso dettaglio: il tacco a forma di colonna greco-romana. Stefano Gabbana, cofondatore del brand D&G, sceglie il suo profilo personale su Instagram, social network dove si comunica principalmente per immagini, per scoccare una frecciata contro Chanel, accusata di aver scopiazzato una sua idea del 2014. Oggetto del contendere sono i sandali con i lacci da schiava parte della Cruise Collection 2018 presentata dalla griffe francese lo scorso 3 maggio in un parterre di creazioni dove la pelle italiana ha trovato un ruolo centrale. Il rimprovero di Gabbana ai colleghi francesi è chiaro. Chissà se, e su quale social, arriverà la risposta di Chanel.