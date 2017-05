Bruxelles, mentre i mariti partecipano al vertice NATO, Melania Trump e Brigitte Macron alla scoperta della boutique Delvaux

Della compagnia faranno parte Melania Trump e Brigitte Macron, le first lady rispettivamente di Stati Uniti e Francia. Con loro ci saranno Amelie Derbaudrenghien, compagna del primo ministro belga, e, stando alla stampa locale, la norvegese Ingrid Schulerud, moglie del segretario generale della NATO. Mentre i mariti, capi di Stato delle potenze atlantiche, parteciperanno al vertice NATO di Bruxelles, le loro partner parteciperanno a un programma di visite guidate che, dopo una tappa al museo Magritte prevede la visita alla boutique Delvaux, la più antica pelletteria di lusso (si dice) ancora in attività. È un momento di ribalta per la borsa belga. La conceria Radermecker, salvata dal fallimento nel maggio del 2016, esplora il mercato degli accessori lanciando una collezione artigianale realizzata, of course, con i suoi stessi pellami.