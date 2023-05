Crisi aziendale per Factory di Fucecchio. L’azienda toscana specializzata nell’abbigliamento in pelle, nonché proprietaria del marchio DROMe, è a rischio liquidazione e attualmente non riuscirebbe a pagare gli stipendi ai suoi 40 dipendenti. Il 17 maggio 2023 “in sede di tavolo di unità di crisi presso la Regione Toscana abbiamo appreso che l’azienda a seguito…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI