Accessori: Ramponi va in Borsa nel 2018 e premia Azzurra Gronchi

Ramponi Stones and Strass, azienda comasca nota per la sua produzione di cristalli sintetici e borchie per la moda, si prepara alla quotazione in Borsa. Forte di un fatturato in crescita (pari nel 2016 a 20 milioni di euro) e di una forza lavoro composta da circa 100 dipendenti, Ramponi ha deciso di fare il grande salto, affrontando la quotazione all’AIM di Milano: “Sicuramente sarà il prossimo anno: puntiamo all’inizio di giugno”, conferma a fashionmagazine.it il direttore Marco Bertolino. “Il progetto della quotazione è coerente con il percorso di crescita dell’azienda e i suoi progetti di sviluppo internazionale”. L’azienda, il cui export oggi vale il 20% del giro d’affari, investe non solo in Borsa, ma anche sul futuro dello stile, stimolando la creatività dei giovani stilisti. Lo fa con il Premio Ramponi, giunto all’ottava edizione, che durante la prossima edizione di White Milano (13, 14 e 15 gennaio) sarà assegnato alla designer toscana di borse e scarpe Azzurra Gronchi.