Le attività della moda, a tutti i livelli, devono fare i conti con le conseguenze della guerra in Ucraina e dell’isolamento sul piano internazionale della moda. Eventi che, anche quando non hanno un impatto diretto sulle operazioni delle griffe o delle aziende, sono capaci di condizionarle. Il marzo che ne emerge è in chiaroscuro. Perché…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI