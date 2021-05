La meraviglia del guadameci Le mani che vedete in alcune di queste foto sono di Rafael Varo, artista titolare del laboratorio Cueros Ghadamés di Cordoba, in Spagna. La sua specializzazione è una tecnica artistica di origine araba: il guadameci. Letteralmente, in base alla definizione dell’Accademia Reale spagnola: pelle adornata con disegni dipinti o in rilievo….

