Automotive. Troppi debiti: GST in amministrazione controllata. La produzione continua: “Cerchiamo compratori”

GST AutoLeather ha fatto richiesta di ingresso nel regime Chapter 11, l’amministrazione controllata secondo il codice statunitense, presso il Tribunale Fallimentare del Delaware. Il colosso USA della fornitura automotive ha raggiunto l’intesa con i creditori per impiegare 40 milioni di dollari per le attività correnti. “Abbiamo verificato con i nostri advisor tutte le possibilità – ha commentato con la stampa il ceo Dennis Hiller – e abbiamo capito che questo è il modo migliore per garantire la continuità nelle forniture ai nostri clienti, massimizzare il valore per tutti gli stakeholders e la posizione dell’azienda nel prossimo futuro”. Secondo risultanze giornalistiche, il quadro complessivo dell’indebitamento è di 196 milioni di dollari, a fronte di incassi per 540 milioni nel 2016. Advantage Partners, fondo giapponese proprietario di GST dal 2008, è alla ricerca di acquirenti. Sarebbero in corso trattative con gli stessi creditori per la cessione del gruppo.