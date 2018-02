Elogio del lusso artigianale: il video Porsche della 718 Boxster Gts celebra il “calzolaio” Ciccio Liberto

Prendi la nuova Porsche 718 Boxster Gts. Riprendila mentre si muove lungo strade che sembrano disegnate per dare spazio alla sua eleganza. Racconta la sua esclusività parlando di calzatura artigianale. Sembra difficile riuscirci e invece è questo il soggetto del video promozionale che la casa automobilistica di Stoccarda ha prodotto per lanciare il suo nuovo modello facendo in modo, per assurdo, che il vero protagonista dello spot non sia l’auto, ma il mastro calzolaio di Cefalù (Sicilia) Francesco Liberto, per tutti Ciccio, che dal 1965 è noto per aver “fatto le scarpe” ai piloti che hanno fatto la storia delle quattro ruote: Niki Lauda, Jacky Ickx, Vic Elford, Nino Vaccarella e tanti altri. Il video (potete vederlo cliccando qui). Un nome talmente noto tra piloti e marche che, nel 1997, durante la manifestazione “Tutte le Ferrari in Sicilia”, il corteo del Cavallino si fermò davanti alla sua bottega e a Liberto fu regalato un pistone originale del motore V12 della Ferrari pilotata da Michael Schumacher in F1. Il video è un elogio del lusso artigianale, con immagini di forte impatto nella quale Liberto sceglie, taglia e cuce la pelle di un paio di scarpe che poi consegnerà all’uomo alla guida della nuova 718, in cambio di un paio vecchio, la cui tomaia è intatta. Solo la suola è consumata, nel punto in cui impatta e strofina il pedale del’acceleratore.