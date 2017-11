L’automotive cresce su scala globale: IAC investe in Polonia, il gruppo Pecca vola in Malesia

Più di 20 milioni di euro investiti per creare in Polonia uno stabilimento da 550 addetti per la produzione di componenti da interni confezionati a mano. International Automotive Components (IAC), fornitore belga di interni per case automobilistiche di fascia premium (6 miliardi di fatturato nel 2016), ha avviato le produzioni nel suo nuovo sito di Opole, località “ideale dal punto di vista strategico – commenta con la stampa il presidente IAC per l’Europa Jonas Nilsson –: l’Europa orientale continua ad essere una regione molto forte per l’automotive e noi da qui possiamo concentrarsi sui nostri clienti di fascia alta”. Le quattro ruote danno segnali di vitalità ovunque. Anche in Malesia, dove il gruppo Pecca (fornitore di pellami per automotive, aviazione e imbottito) spicca il volo sulle ali di un mercato locale dell’auto entry-level nel 2017 in crescita del 48,8%. Secondo la stampa locale, nel 2018 i ricavi di Pecca cresceranno del 9,1% anche in virtù di un’aumentata capacità produttiva.