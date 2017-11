Lear Corp, turnover al commando: nel 2018 il ceo Simoncini lascia la carica a Raymond Scott

Uno lascerà la carica di ceo e farà “un passo indietro” rispetto a quella di presidente, ruoli che gli sono stati affidati nel 2011. L’altro viene promosso. Siamo in casa di Lear Corporation, gigante USA dell’accessoristica e degli interni auto. Matt Simoncini, attuale amministratore delegato, il 28 febbraio lascerà l’incarico, che passerà a un altro “uomo Lear”: Raymond Scott, in forza alla multinazionale dal 1988 e che in questo momento presiede la Seating Division. Simoncini farà “un passo indietro” anche dalla carica di presidente. Lear, per l’esercizio fiscale 2017, prevede vendite complessive in crescita di 400 milioni rispetto a quello precedente, con il segmento degli interni che veste il ruolo da protagonista, con un giro d’affari stimato di circa 3,8 miliardi di euro, in crescita dell’8,7%.