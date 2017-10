Il segmento Seating guida la crescita del gruppo Lear: vendite su del 10% nel trimestre

Le vendite nel terzo trimestre crescono del 10% su base annua, raggiungendo quota 5 miliardi di dollari. La performance più che positiva delle vendite, accompagnata da buoni risultati finanziari (incassi netti su del 38%, utili operativi netti in crescita del 12%, margini passati da 8% a 8,2%), permette a Lear Corporation, azienda leader nella fornitura per interni auto, di rivedere al rialzo le stime per il bilancio dell’anno fiscale. Le vendite complessive del 2017, è la stima, varranno 400 milioni di dollari in più rispetto all’anno precedente. Il segmento Seating (giro d’affari da 3,8 miliardi di dollari) partecipa alla festa con una crescita delle vendite dell’8,1% e margini del 7,7%.