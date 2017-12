Tom Hanks è un fan della Fiat 126. La Polonia gliene regala una con interni in pelle pregiata

C’è chi ama le Ferrari. Chi va pazzo per le Porsche. Chi colleziona Rolls Royce. Tom Hanks, invece, è da sempre un ammiratore della Fiat 126. Molte volte si è fatto fotografare accanto alla storica utilitaria torinese in giro per il mondo. Per questo motivo l’imprenditrice polacca Monika Jaskolska ha attivato con un progetto di crowdfunding finalizzato a regalare al Premio Oscar una versione dell’auto personalizzata: modello Fiat 126 special con livrea bianca e interni rivestiti di pellami pregiati, con l’inserto di alcuni tasti aggiuntivi ispirati alle macchine da scrivere (oggetti di cui l’attore è un appassionato collezionista). L’aspetto esterno della vettura è rimasto sostanzialmente inalterato. È all’interno che si è concentrato maggiormente il lavoro del tuner polacco Carlex Design, che l’ha customizzata. Per i polacchi la 126, con oltre 30 anni di onorata carriera, è una vera e propria icona della motorizzazione nazionale, mentre per l’attore è un’auto dalla linea simpatica di cui si è immediatamente innamorato.