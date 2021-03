Uno in Francia, l’altro in Cina: Faurecia e Adient investono

C’è fermento nell’automotive. Faurecia e Adient hanno annunciato piani d’investimento ed espansioni. Il costruttore di sedili francese punta sulla regione della Borgogna, dove svilupperà una nuova piattaforma industriale. Il competitor statunitense ha invece avviato una nuova joint venture per accrescere la propria presenza sul mercato cinese, dove si sgancia dai precedenti partner.

Faurecia e Adient

Faurecia ha annunciato la costruzione di una nuova piattaforma 4.0 in Borgogna. L’operazione prevede un investimento complessivo di 165 milioni di euro. Lo stabilimento porterà all’assunzione di oltre 1.000 persone occupate nella produzione di sedili e di “soluzioni innovative per ridurre le emissioni dei veicoli”, nonché di “sistemi di stoccaggio dell’idrogeno”, spiega la società. Nel 2021 Faurecia trasferirà il sito industriale del Clean Mobility Business Group di Beaulieu nel nuovo sito di Allenjoie. Questo fornirà all’azienda la capacità industriale ad alte prestazioni per supportare la crescita del suo business dei sistemi di stoccaggio dell’idrogeno. Nel 2022 il sito inizierà l’assemblaggio completo del sedile, sfruttando gli ultimi progressi tecnologici nell’automazione e nella robotizzazione.

Cambio di strategia

Adient ha intanto annunciato di aver concluso gli accordi con un partner per dare vita a una nuova joint venture: Yanfeng Automotive Trim Systems (YF). “Queste transazioni in sospeso offrono a Adient un’opportunità per guidare la nostra strategia in Cina in modo indipendente e posizionare ulteriormente l’azienda per la crescita futura nel più grande mercato automobilistico del mondo – afferma Doug Del Grosso, presidente e CEO di Adient -. Inoltre, i proventi delle transazioni forniranno un valore immediato agli stakeholder di Adient”. (art)

