14 dicembre: Deckers e Marcato alla resa dei conti. Il gruppo cambierà 2 membri del CdA, all’azionista non basta

Nel tentativo di ammorbidire la posizione di uno dei suoi azionisti di minoranza (8,4%), Marcato Capital Management, Deckers Outdoor Corp. ha annunciato che entro il prossimo settembre 2018 sostituirà 2 dei 9 componenti del Consiglio di Amministrazione. I due ingressi, specifica l’azienda californiana, andranno in sostituzione di altrettanti membri che vanno in pensione. Marcato da mesi accusa il management Deckers di produrre risultati molto inferiori alle potenzialità dei brand in portafoglio (UGG, Teva e Sanuk), e tenta di esautorare l’intero CdA. Una decisione che non soddisfa Marcato, anzi: “Si tratta del disperato tentativo di non rispondere al fallimento dei propri obiettivi strategici pluriennali” scrive Marcato dal quartier generale di San Francisco, sottolineando che “a meno di due settimane dalle sue recenti dimissioni da ceo di Deckers, Angel Martinez ha venduto la metà delle azioni in suo possesso, per circa 9 milioni di dollari. Perché avrebbe dovuto liquidarle se fosse stato convinto che il CdA, il suo piano e l’azienda fossero in grado di essere profittevoli”? Marcato si presenterà con una lista di 9 nuovi componenti del CdA all’assemblea Deckers dell’ormai imminente 14 dicembre.