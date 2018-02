Ad Alicante ci si laurea in calzatura: l’Università vara corso di Design Digitale e Tecnologia della scarpa

La Spagna calzaturiera guarda al futuro e aggiorna la formazione. “Esperto in Design Digitale e Tecnologia nelle Calzature”: questo è il titolo del corso di laurea, il primo in Spagna, istituito dall’Università di Alicante, insieme al Comune di Elda, Escuela de Relaciones Laborales e Inescop. Tra le lezioni che gli studenti dovranno frequentare ci sono: produzione assistita da computer, robotica nella calzatura, design della calzatura in forma digitale. Due le credenziali necessarie per accedere al corso: essere in possesso del diploma di scuola superiore oppure essere un addetto del settore del settore calzaturiero. In questo, però, i candidati dovranno superareo un esame di ammissione. Così il distretto calzaturiero di Alicante, il più grande di Spagna, cerca di far fronte alla necessità di figure specializzate nel settore. (mv)