Calzatura solidale: tutti i progetti 2017 di Assocalzaturifici, dall’Africa all’inclusione sociale

Assocalzaturifici e impegno sociale: va agli archivi un 2017 ricco di soddisfazioni. “Abbiamo trovato tantissima disponibilità da parte dei nostri associati. Il bilancio dello scorso anno è sicuramente positivo, e tanta è la voglia di cominciare anche il 2018 con nuove idee per il sociale da realizzare nell’anno nuovo” è il commento della presidente di Assocalzaturifici Annarita Pilotti. In particolare è stata segnalata la collaborazione con Humana attraverso l’iniziativa “Anche con i piedi si può dare una mano” grazie alla quale sono state raccolte 2.500 paia di scarpe, alcune delle quali inviate in Africa, mentre le altre sono state vendute. Il ricavato ha permesso il finanziamento del progetto di inclusione scolastica nelle scuole primarie di Chilangoma, in Malawi. Ad Humana è andato anche il ricavato della vendita dei quadri di Giovanni Gastel che ha curato la mostra “Similitudini” presentata in occasione dell’ultima edizione di theMicam. Gli acquirenti sono state le aziende calzaturiere. Infine, in occasione del Natale, Assocalzaturifici ha effettuato una donazione alla Cooperativa Sociale “I ragazzi di Sipario Onlus” per sostenere le attività per promuovere l’inclusione lavorativa di ragazzi con disabilità mentale e sensoriale nel campo della ristorazione. (mv)