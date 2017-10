Marche, incidente aereo per Marino Sagripanti (Manas): per il calzaturiere solo una grande paura

Tragedia sfiorata ieri per Marino Sagripanti, 69 anni, padre di Claudio e uno dei fondatori del calzaturificio Manas di Montecosaro (Macerata). Ieri pomeriggio, l’imprenditore, esperto pilota di aerei, era alla guida del suo velivolo quando, in fase di atterraggio, tra Recanati e Villa Musone, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un gazebo per volatili che, fortunatamente, ha attutito l’impatto. Sagripanti ne è uscito praticamente illeso. (mv)