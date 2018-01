In pelle, ultra-tecnologiche, ultra-chic: Nike e Play Station presentano PG-2, le sneaker videogame

Un modello di sneaker che unisce Nike e Play Station, cioè la regina dell’athleisure con la piattaforma videogame tra le più amate in circolazione. Per i nerd appassionati di moda sportiva, insomma, un sogno ad occhi aperti. Dal matrimonio tra i due marchi nasce il modello PG-2, calzatura che reca entrambi i loghi sulla linguetta e il simbolo Play Station sulle parti di tomaia in pelle verniciata. Il modello, in vendita al prezzo di 110 dollari dal 10 febbraio, è una variazione (va da sé, ad alto contenuto tecnologico e interattivo) delle calzature usate dal cestista NBA Paul George. “Mi considero il più grande videogiocatore della lega – ha commentato l’atleta, in forza agli Oklahoma City Thunders, con la stampa –. Collaborare con Play Station era nel mio destino”.