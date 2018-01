Storie di crisi, tra Francia e USA. Nine West prossimo al Chapter 11, le scarpe Arcus cercano investitori

Arcus, società con sede a Pontacq e fondata nel 1936 dalla famiglia Tonon-Laburthe, specializzata nella produzione di calzature di qualità, è stata posta in amministrazione controllata il 19 dicembre scorso e sta cercando un acquirente. Qualche anno fa l’azienda aveva deciso di trasferire la produzione nei Paesi asiatici e aveva ridotto il personale in Francia. Ora si cerca un investitore entro la fine di gennaio per risollevarne le sorti. Negli USA il retailer di abbigliamento e calzature Nine West sembra vicino alla richiesta del Chapter 11. Lo riporta Bloomberg. Il Chapter 11 consentirebbe a Nine West Holdings Inc. con sede a New York, di rinegoziare circa 1,5 miliardi di dollari di debito attraverso la cessione di rami di proprietà. Il marchio, controllato dalla società di private equity Sycamore Partners LLC, continua comunque a portare avanti nuovi progetti.