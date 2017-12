Un’altra licenza per Rodolfo Zengarini: Frankie Morello gli affida produzione e distribuzione delle scarpe

Frankie Morello entra nella calzatura scegliendo Rodolfo Zengarini come licenziatario. L’azienda di Montegranaro (Fermo) specializzata nel licensing ha un portafoglio brand che comprende, oltre al proprio marchio, Roberto Cavalli, Blumarine, John Galliano, John Richmond, Alessandro Dell’Acqua. Gli ultimi ingressi risalgono a oltre due anni fa con l’inglese JW Anderson e la francese Rudolf Menudier. Per la prima griffe, nell’orbita del gigante francese del lusso LVMH, l’azienda marchigiana produce le linee donna; per la seconda Rodolfo Zengarini cura produzione e distribuzione mondiale di scarpe uomo e donna. La licenza siglata con Frankie Morello prevede la produzione e la distribuzione mondiale per le calzature a partire dall’autunno/inverno 2018-19 per la durata di 5 anni. Angela Ammaturo, ad di FMM, a cui fa capo Frankie Morello, ha scelto l’azienda marchigiana per la capacità di lavorare a stretto contatto con la direzione creativa della maison, al fine di interpretarne perfettamente le indicazioni trasformandole in calzature che sintetizzano stile e qualità. La prima collezione sarà svelata a gennaio a Milano nella sfilata Frankie Morello inserita nella Fashion Week. (mv)