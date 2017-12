Il 34% è irregolare: in Russia, dal 1° giugno 2018, sperimentano la marcatura delle scarpe

La marcatura delle calzature in Russia entrerà in vigore il primo giugno 2018. La partecipazione al progetto pilota rimarrà, almeno inizialmente, volontaria per produttori e venditori. L’obiettivo è quello di eliminare il commercio irregolare di prodotti contraffatti o importati senza essere dichiarati che, secondo dati ufficiali e stime, si aggira intorno al 34%. Le scarpe potrebbero seguire lo stesso percorso delle pellicce: la marcatura è stata introdotta in via sperimentale il primo aprile 2016 per diventare obbligatoria a partire dal 12 agosto 2016. In attesa della marcatura obbligatoria, il mercato delle calzature in Russia sta tornando a crescere dopo tre anni in picchiata. Secondo le previsioni di Discovery Research Group, nei prossimi 5 anni il segmento crescerà in media del 6-7% all’anno. Molti retailer russi stanno archiviando il 2017 con un aumento delle vendite. (mv)