In 50 a rotazione si presentano ai buyer. Due giorni di Incoming B2B a Civitanova Marche

Oltre 50 piccole e medie aziende dei settori calzatura, abbigliamento e pelletteria uomo/donna provenienti da Marche, Abruzzo, Lombardia, Toscana, Puglia, Emilia Romagna e Lazio. Sono loro ad aver partecipato a WeLoveModainItaly, Incoming B2B Day promosso da CNA Federmoda e Agenzia ICE svolto lunedì e martedì a Civitanova Marche. Due giornate con le aziende suddivise in quattro turni: ognuna esponeva per circa 4 ore, per poi lasciava il posto alle altre. Le imprese hanno incontrato 11 buyer selezionati provenienti da Russia (2), Bielorussia (2), Ucraina (2), Germania (1), Svezia (1) e Francia (3), tra cui anche i referenti del grande magazzino Le Bon Marché. “Un’iniziativa interessante per farsi conoscere e prendere contatti in un momento particolare in cui il mercato russo è difficile e a livello internazionale occorre un marchio forte per emergere” ci dice Alessandro Tondi di Arcadia Pelletteria di Corropoli (Teramo). Rendersi più visibili sul mercato è uno degli obiettivi di ATEA, Consorzio Eccellenze Artigiane che raggruppa 50 imprese del settore pelletteria (46 abruzzesi e 4 marchigiane) presieduto da Francesco Palandrani (Gemini77), azienda di vendita pellami di Alba Adriatica (Teramo): “I miei clienti li avevo di fronte, molti li conoscevo per cui l’iniziativa è stata un’occasione di incontro e scambio di idee”. Tra gli espositori anche il calzaturificio Blue Star di Montegranaro (Fermo) con il titolare Luca Guerrini che spiega: “Ogni occasione è buona per nuovi contatti e per cercare di acquisire ordinativi. Per chi espone il rapporto qualità/prezzo di queste iniziative è ottimo. Ormai le fanno ovunque e anche noi marchigiani dobbiamo stare al passo altrimenti i clienti vanno altrove”. Presente anche la pelletteria Valentino Orlandi di Corridonia (Macerata): “La qualità dei clienti è buona. Alcuni li conoscevo e stando in zona si ha la possibilità di invitarli in azienda e fidelizzarli” ci ha detto Francesca Orlandi. (mv)