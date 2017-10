Ex Zappos fondano Ross&Snow: scarpa 100% italiana (pelli comprese) che esplora la frontiera del crowdfunding

Fred Mossler e Steve Hill sono due ex manager di Zappos, e-tailer USA specializzato in scarpe (soprattutto) e abbigliamento. Insieme hanno fondato Ross&Snow, brand calzaturiero a stelle e strisce che esprime un fondamentale segno particolareo: è realizzato al 100% in Italia, concia delle pelli compresa. L’azienda ha sede a Las Vegas. Al loro fianco hanno chiamato Leah Larson, ex direttore creativo di Ugg, perché ricopra, per loro, l’analoga posizione. “Volevamo coinvolgere il consumatore – spiega Mossler – molto prima di quanto non accada nel tradizionale sistema produttivo, alla luce dei nuovi strumenti di comunicazione e tecnologia. Per farlo, ci siamo affidati a Betabrand”. Si tratta di una piattaforma di fashion crowdfunding, sulla quale il cliente,per quanto riguarda Ross&Snow, può scegliere di “partecipare” alla produzione di uno stivaletto alla caviglia e di uno da motocicletta, in consegna per il prossimo dicembre. Il secondo ciclo di calzature messe online riguarderà l’intera collezione (sette modelli da donna, tra i 3 e i 5 da uomo), che abbraccia mocassini chiusi ed aperti, oxford e stivaleria con prezzi fra i 350 ed i 400 dollari: “Lo stile è da montagna con un retrogusto urbano – spiega Larson – con pelli stupefacenti per scarpe da indossare ad Aspen (la Cortina d’Ampezzo degli Stati Uniti, ndr), Manhattan, Los Angeles o San Francisco”. Mossler e Hill spiegano di essere stati anche alla recente edizone di Lineapelle, rimanendo “sorpresi per la qualità e la varietà della sua offerta”.