Gianvito Rossi ha ridisegnato il modello produttivo della sua azienda e ha l’ambizione di farlo diventare un modello per far crescere tutto il distretto calzaturiero romagnolo. Da tre anni, infatti, il calzaturificio GGR di San Mauro Pascoli ha attivato una collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna per migliorare la produzione in ogni sua declinazione. Per l’imprenditore romagnolo il prossimo passo è espandere…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI