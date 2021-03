Il 2020 eccezionale di George Cleverley, le scarpe di Batman

Jason Statham, Dwayne Johnson, Daniel Day-Lewis, Colin Firth e Daniel Craig. Sono alcuni dei clienti del calzaturiere inglese George Cleverley, che ora produce anche le scarpe di Batman. La maison sarà ai piedi di Robert Pattinson, il Bruce Wayne del nuovo The Batman del regista Matt Reeves, in uscita nelle sale il prossimo anno. Un ordine importante in coda a un periodo da incorniciare per il brand britannico.

Un ottimo 2020

“L’anno scorso è stato l’anno migliore che abbiamo avuto in 100 anni – confessa il George Glasgow Jr a Gq –. Ho un passaporto degli Stati Uniti, quindi ero l’unica persona ancora in grado di fare viaggi per trunk show in America. Abbiamo fatto il più grande servizio di sempre, vendendo centinaia di scarpe di alligatore, stavamo battendo ogni nostro record. È stato davvero straordinario, dato che tutti sono dovuti rimanere fermi. Ma le persone continuano a comprare pelli e colori incredibili”. Nessuno dei 60 artigiani della George Cleverley ha dovuto fermarsi, anzi, hanno lavorato più che mai. “Ciò dimostra che i prodotti di alta qualità stanno ancora andando bene, nonostante la pandemia” aggiunge il manager.

Colours are the new black

“Dieci anni fa il 90% delle scarpe di alligatore o vitello erano nere, oggi meno del 5% – riprende Glasgow Jr -. Per il nostro prossimo lancio su Mr Porter, 13 delle nostre 15 scarpe non sono nere. Le persone cercano cose come l’ardesia kudu, un colore chiaro e morbido, resistente e sportivo. Le persone vogliono flessibilità in ciò che indossano. Non sanno se torneranno a dover indossare giacca e cravatta o qualcosa più casual, quindi ora è un po’ più in linea con quello che sta facendo Brunello Cucinelli“.

Le scarpe di Batman

George Cleverley vanta tra i suoi clienti numerose star di Hollywood, come Fred Astaire e Humphrey Bogart. Oggi sono Henry Cavill, Jason Statham e Colin Firth. Accanto ai quali ora arriverà anche Robert Pattinson, il nuovo Bruce Wayne. “Abbiamo suggerito una Oxford di vitello nero a Pattinson e al team, ma non funzionava. Quindi abbiamo optato per una Derby in vitello nero con suola Dainite, uno stile che abbiamo chiamato Henry – conclude – e non avresti mai pensato era una scarpa di Bruce Wayne. Ha un po’ di consistenza, un po’ di carattere”. (art)

Immagini tratte da gq-magazine.co.uk e georgecleverley.com

Leggi anche: