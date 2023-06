Dal ritorno a Milano con l’apertura della nuova boutique, allo sviluppo della linea donna, fino agli USA e al break even point nel 2024. Così lo storico brand Amedeo Testoni vuole crescere nei prossimi anni. Per il 2023 il CEO Massimo Bettio (in foto) prevede un incremento di fatturato del 30%. Per poi arrivare a…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI