Il punto sulla scarpa turca tra terremoto e inflazione

Il cammino (in salita) della scarpa turca tra post terremoto, inflazione e svalutazione. L’industria calzaturiera dell’Anatolia ha sfide da affrontare davanti a sé. La prima è quella di ripristinare prima possibile la situazione esistente nelle aree colpite dal violento terremoto del 5 e 6 febbraio scorso. In particolare nella provincia di Hatay. Ma deve fare i conti con la perdita di competitività del settore a causa dell’inflazione e della svalutazione della lira turca che ha fatto lievitare i costi della produzione locale. Rendendo più difficile l’export e prestando il fianco all’import. Abbiamo sviluppato questi temi con Berke Içten, presidente dell’Associazione turca dei produttori di scarpe (TASD).

Il punto sulla scarpa turca

A distanza di quasi 5 mesi dal terremoto, qual è la situazione nella provincia di Hatay?

Circa un centinaio di aziende sulle oltre 400 colpite dal terremoto hanno ripreso regolarmente la loro attività. Ciò equivale ad un 25% circa. Ci sono fabbriche crollate, macchinari inutilizzabili. È un’operazione complicata. Come associazione abbiamo offerto fin dal subito la nostra piena collaborazione. È una lunga strada quella che porterà alla ricostruzione del settore in quella zona.

Che tipi di aiuti state offrendo?

Di qualsiasi tipo. Ci adoperiamo per ogni necessità. Per esempio, le aziende terremotate che esporranno dal 6 al 9 settembre alla fiera Aymod avranno lo stand gratuito. Cerchiamo di fare il possibile. Inoltre, i proventi del World Footwear Congress che si terrà a Istanbul dal 7 al 9 novembre 2023 saranno utilizzati per aiutare i membri dell’industria calzaturiera a ricostruire le loro attività.

In generale come sta l’industria calzaturiera turca?

L’inflazione e la svalutazione della moneta hanno avuto effetti negativi. Perché sono aumentati i costi. Chi lavora per le griffe aveva il prezzo di vendita bloccato. Per chi ha un proprio marchio, vuol dire essere meno competitivo sui mercati. Nei primi 5 mesi del 2023 le quantità esportate sono scese del 10%, mentre il valore delle esportazioni è cresciuto del 15%. Proprio per effetto della svalutazione.

Le aspettative

Quali sono le prospettive a fine anno?

Pensiamo di passare da 1,2 miliardi di dollari di export del 2022 a 1,5 miliardi a fine anno. Cresceremo di poco e non sarà per niente facile. Con l’esito delle elezioni il periodo di incertezza si è concluso.

Cosa vi aspettate?

Ci aspettiamo di tornare ad essere competitivi. Ci aspettiamo che la svalutazione della lira turca finisca e che ci sia un po’ di stabilità. Questo vuol dire non solo aumentare l’export ma diventare più competitivi anche sul mercato interno.

A Expo Riva Schuh ha promosso il World Footwear Congress di novembre sul tema “ReShaping the Future”…

Sì, è un appuntamento molto importante per la nostra associazione e per l’intero settore turco. Il congresso si svolgerà presso il Wyndham Grand Istanbul Levent (situato nella parte europea della città vecchia di Istanbul). Affronteremo strategie innovative, tendenze, progressi tecnologici e questioni di sostenibilità nel settore calzaturiero globale. (mv)

