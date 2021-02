Il rilancio di Luciano Padovan è sneaker free: solo tacchi

ll rilancio di Luciano Padovan si regge sui tacchi. Nel 2020 il brand è stato rilevato da LP Group, società controllata da Innocenti Group di Giorgio Innocenti, che è anche amministratore unico del marchio. La direzione creativa è stata affidata a Mario Dice la cui collezione d’esordio, autunno-inverno 2021-2022, è “sneaker free”.

Il rilancio di Luciano Padovan

Luciano Padovan torna ad essere un marchio italiano a tutti gli effetti dopo la cessione del fondo svedese Novargus l’anno scorso. Veneziano, classe 1955, Padovan ha fondato il suo marchio nel 1997. Il progetto di rilancio è basato sui tacchi, anche quelli presenti nell’archivio della griffe e ideati dallo stesso Padovan.

Il progetto

Il rilancio non prevede sneaker. Gli unici modelli bassi presenti nella collezione, prodotta a Parabiago, sono sandali. “Questi mesi di lockdown hanno cambiato le abitudini, ma il desiderio di tornare sui tacchi c’è” afferma Mario Dice (ex Valentino, Versace, D&G, Calvin Klein) al Corriere della Sera. Alle sue parole fanno eco quelle di Giorgio Innocenti, amministratore unico del marchio: “Dal mercato è emerso che accessori e in particolare i tacchi sono parte della quotidianità. A condizione che possiedano personalità. Non servono occasioni d’uso”. L’imprenditore spiega come il progetto di rilancio era già pronto un anno fa ma poi è stato sospeso per l’arrivo della pandemia. “Ora è cresciuto il desiderio di tornare a vestirsi. Reazione a mesi e mesi di isolamento forzato”.

