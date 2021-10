Il Vietnam in carenza di personale paga penalità ai clienti esteri

Penalità da pagare e carenza di personale. Sono le cause della crisi della filiera della pelle e delle calzature del Vietnam. Secondo alcuni dati, nel mese di settembre più del 68% delle aziende ha subito penalità contrattuali a causa dei ritardi nelle consegne. A queste si devono aggiungere la cancellazione di ordini e altre richieste di risarcimento. La difficoltà a far ripartire la produzione è anche legata alla grande mancanza di addetti: molte imprese lavorano ormai con il 50% del personale.

Ritardi, cancellazioni e penali

Secondo i dati diffusi, tra gli altri, da Vietnam Leather e LEFASO (Footwear and Handbag Association), oltre il 68% delle aziende del settore ha pagato penalità contrattuali. Come riporta fibre2fashion.com, il 12,2% ha subito cancellazioni di ordini e ha dovuto pagare un risarcimento per violazione del contratto. Il 21% ha avuto ordini annullati senza altre richieste. Le aziende hanno incolpato dei ritardi i blocchi imposti dal Covid alla produzione, nonché l’incremento dei costi nella logistica e nelle spedizioni. Ad esempio, durante il blocco, ci sono voluti 80 giorni per spedire le merci negli Stati Uniti, invece dei 40 giorni precedenti. A causa dell’aumento delle spese, oltre il 65% delle aziende di abbigliamento e calzature ha scelto di interrompere le proprie attività a settembre.

Carenza di personale

Secondo quanto riporta bloomberg.com, molti settori manifatturieri, tra cui pelletteria e calzature, lamentano la mancanza di circa il 50% di dipendenti dopo la caduta delle restrizioni anti-Covid. In particolare, stando ai dati diffusi dal governo, i produttori di abbigliamento affrontano una mancanza del 49,2% dei dipendenti, quelli di pelletteria e calzature del 51,7%. Ben 2,1 milioni di lavoratori dei distretti industriali vogliono tornare nelle loro province d’origine, ha riferito il governo, citando i dati del ministero della pubblica sicurezza. (art)

