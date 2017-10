“Italiani o stranieri che siano: adesso basta!”: Silvano Lattanzi in guerra contro chi clona il suo marchio

Silvano Lattanzi, che produce scarpe di lusso a Sant’Elpidio a Mare, nelle Marche, si sfoga: “Ora basta. Ho dato mandato ai miei legali di diffidare e bloccare, sia in Italia che all’estero, tutti coloro che si permettono di usare il cognome Lattanzi o Silvano Lattanzi. Si è già preso contatto con gli ufficiali giudiziari per sequestrare sia la merce che si trova in alcune fabbriche italiane, pronta per essere spedita a vari committenti, sia quella marcata Lattanzi che si trova già in alcuni punti vendita italiani e esteri”. Lattanzi ne ha anche per quelli che definisce “pseudo-imprenditori della zona”, i quali, a suo dire, “da molti anni provano a marcare le calzature Lattanzi. Non contenti di questo, tentano di imitare anche il marchio Lattanzi scritto in corsivo”. L’ultimo caso di contraffazione, però, l’ha scoperto in Turchia, dove sarà intrapresa la strada giudiziaria per bloccare un logo Lattanzi ritenuto “ad elevata somiglianza” con quello originale. Il logo tarocco, registrato alcuni mesi fa da un’azienda con sede a Istanbul, trarrebbe in inganno il consumatore finale perché “opera sul mercato sfruttando la fama, la notorietà e il prestigio della qualità Lattanzi”. (mv)