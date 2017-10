La scarpa di Parabiago e il fabbisogno formativo: via a un corso per 50 giovani

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un’approfondita formazione teorica e pratica legata al settore della scarpa. Protagonista dell’iniziativa è Adecco che come location ha scelto Parabiago, considerata la città della calzatura, per fornire alle grandi aziende del settore gli artigiani necessari. “Puntiamo a promuovere l’occupazione giovanile e a fornire competenze sull’intero ciclo di lavorazione della scarpa, con un approfondimento pratico su tutte le operazioni del processo produttivo, fino alla completa realizzazione”, spiegano gli organizzatori mentre il corso prende il via oggi con un convegno a Villa Corvini al quale partecipano Luca Rossetti, l’amministratore delegato del celebre marchio, Lidia Molinari e Alessandra Primiano di Adecco Italia e Edmiro Toniolo, responsabile dei corsi del centro servizi Villa Corvini. (mc)